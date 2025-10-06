На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем грозят новые правила выезда детей

Финансист Трепольский: деньги не вернут при снятии с рейса без загранпаспорта детей
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Россияне рискуют столкнуться с убытками из-за новых правил выезда детей. Отказ в посадке на рейс или пропуске на границе из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта считается виной туриста — деньги за тур не возвращаются в большинстве случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам и бизнес эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Удерживаются фактически понесенные расходы туроператора, которые ближе к вылету обычно достигают 100%. По договору о реализации туристского продукта обязанность иметь действительные документы лежит на путешественнике. Туроператор свою часть (билеты, отель, трансфер) выполняет, поэтому отсутствие паспорта приравнивается к аннуляции по инициативе клиента с удержаниями по правилам тарифа. Страховка от невыезда стандартно не покрывает случаи, когда документ не оформлен по вине туриста. Исключения возможны только по расширенным программам и зависят от условий полиса», — отметил Трепольский.

По его словам, сменить страну без потерь практически нельзя — это новая заявка с удержанием по исходной броне. Исключение составляют случаи с заранее оговоренными «гибкими» тарифами за туры, заключил эксперт.

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию обязателен собственный загранпаспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как получить загранпаспорт в МФЦ и на «Госуслугах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами