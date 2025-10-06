Россиянам рассказали, чем грозят новые правила выезда детей

Финансист Трепольский: деньги не вернут при снятии с рейса без загранпаспорта детей

Россияне рискуют столкнуться с убытками из-за новых правил выезда детей. Отказ в посадке на рейс или пропуске на границе из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта считается виной туриста — деньги за тур не возвращаются в большинстве случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам и бизнес эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Удерживаются фактически понесенные расходы туроператора, которые ближе к вылету обычно достигают 100%. По договору о реализации туристского продукта обязанность иметь действительные документы лежит на путешественнике. Туроператор свою часть (билеты, отель, трансфер) выполняет, поэтому отсутствие паспорта приравнивается к аннуляции по инициативе клиента с удержаниями по правилам тарифа. Страховка от невыезда стандартно не покрывает случаи, когда документ не оформлен по вине туриста. Исключения возможны только по расширенным программам и зависят от условий полиса», — отметил Трепольский.

По его словам, сменить страну без потерь практически нельзя — это новая заявка с удержанием по исходной броне. Исключение составляют случаи с заранее оговоренными «гибкими» тарифами за туры, заключил эксперт.

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию обязателен собственный загранпаспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

