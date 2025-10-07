На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курорт «Манжерок» вошел в список номинантов премии «Горы России»

Курорт «Манжерок» представит Алтай в национальной премии «Горы России»
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» представит Алтай в 5 ключевых номинациях четвертого сезона национальной премии «Горы России», сообщает пресс-служба банка.

Курорт «Манжерок» заявлен в номинациях «Лучший горнолыжный курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный курорт», «Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха», «Лучший горнолыжный отель» и «Лучший отель Ski in/ Ski out».

«Мы гордимся тем, что курорт «Манжерок» представлен в столь престижном национальном конкурсе. Это признание является результатом работы всей нашей команды и подтверждает нашу приверженность к предоставлению качественного отдыха для всех гостей», — заявил гендиректор курорта Владимир Щербинин.

На курорте представлено 50 км горнолыжных трасс и 5 канатных дорог, в а зимнем сезоне 2025/2026 увеличится зона катания и появятся новые канатные дороги.

Ранее в 2024 году «Манжерок» получал 2 награды премии «Горы России» и 9 наград международной премии The World Luxury Hotel Awards.

Напомним, в национальной премии «Горы России» участвуют 89 субъектов РФ и более 350 горных курортов и комплексов.

