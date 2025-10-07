На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появился новый вид телефонного мошенничества с домофонными ключами

РИА: мошенники выманивают коды от «Госуслуг» под видом замены домофонных ключей
Shutterstock/FOTODOM

В России активизировался новый вид телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками «компании-оператора домофона» и под этим предлогом выманивают у граждан коды для входа на портал «Госуслуги». Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

По словам депутата, аферисты звонят жильцам, представляются специалистами домофонной службы и сообщают о плановой замене ключей. Обычно уточняется дата и время визита — например, «с 10 до 12 часов» — и говорится, что сотрудники придут лично или будут выдавать ключи у подъезда. Для правдоподобности собеседник может знать фамилию жильца, номер квартиры или ссылаться на договор с управляющей компанией.

На втором этапе мошенники предлагают «зарезервировать» нужное количество ключей и просят продиктовать «номер талона» из пришедшего СМС. На деле это одноразовый код для подтверждения входа на «Госуслуги». Передав его, человек открывает преступникам доступ к личным данным, банковским сервисам и, в некоторых случаях, к оформлению кредитов.

Депутат сообщил, что случаи подобного мошенничества уже фиксируют МВД и Роскомнадзор. Чаще всего жертвами становятся пожилые граждане или жители старых домов, где действительно проводится обновление оборудования.

Гаврилов подчеркнул, что настоящие замены ключей проводят официально: управляющие компании не запрашивают коды и не выдают ключи на улице. Все работы выполняют по уведомлению, а дополнительные ключи оформляются по паспорту собственника — через офис или личный кабинет.

Если человек уже сообщил код, депутат посоветовал немедленно восстановить доступ к «Госуслугам» через форму на сайте или лично в МФЦ, подтвердив личность. Если мошенники успели изменить контактные данные, сделать это можно только при личном обращении. После восстановления доступа Гаврилов посоветовал сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк, чтобы заблокировать возможные операции.

Также парламентарий напомнил, что нужно подать заявление в полицию, указав время звонка и номер, с которого поступил вызов. По его словам, случаи такого рода фиксируются по всей стране, и оперативное обращение граждан поможет быстрее пресекать подобные схемы.

Ранее мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам списание долгов по несуществующей государственной программе.

