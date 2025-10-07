На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники предлагают россиянам списать долги по новой госпрограмме

ТАСС: мошенники предлагают россиянам списание долгов по фейковой госпрограмме
Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам списание долгов по несуществующей государственной программе. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

Злоумышленники целенаправленно ищут людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Под предлогом помощи они сообщают о якобы новой государственной программе или финансовой амнистии, позволяющей списать все имеющиеся долги. Для «оформления документов» аферисты запрашивают СНИЛС, банковские реквизиты и другие персональные данные.

Полученную информацию мошенники используют для оформления кредитов на имя жертв или других неправомерных действий. В некоторых случаях они также требуют предоплату за свои «услуги», после получения которой исчезают. Особую опасность представляет оформление доверенностей, дающих злоумышленникам доступ к управлению имуществом обманутых граждан.

4 октября МВД предупредило, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные письма от имени банков с сообщениями о якобы новом налоге. В письмах, которые приходят на электронную почту россиян, говорится, что с их счетов в скором времени начнут автоматически списываться деньги для уплаты «нового налога», если они не подпишут «заявление об отказе». Сумма «налога» варьируется от десятков до сотен тысяч рублей.

Ранее аналитик назвал три главных инструмента по защите пенсионеров от мошенников.

