Психолог рассказала, как спасти человека, попавшего в секту

Родственникам человека, который попал в секту, важно не разрывать отношения с ним, а попробовать выстроить новые, чтобы ему было, куда уходить. Об этом kp.ru рассказала психолог Российской ассоциации центров изучения религий и сект Наталья Ярасова.

По ее словам, обычно секту покидают в том случае, когда начинаются явные противоречия между обещаниями и реальностью.

«Следующая рекомендация — у человека должно быть пространство для реализации его духовных потребностей: адепт секты хочет быть с Богом, и секта дает ему иллюзию, что он с Богом. И если его близкие — безбожники, то он к ним вернуться не захочет. Так что чрезвычайно важно личное воцерковление родственников — сектанту должно быть интересно и полезно в своей семье», — отметила Ярасова.

Она призвала избегать агрессивной критики в разговорах с таким человеком, а также не пытаться навязать споры о вере. После выхода из секты людям нужна реабилитация и помощь с адаптацией к жизни, предупредила психолог.

В начале сентября сообщалось, что Okko и компания Stereotactic завершили съемки трехсерийного документального проекта «Секты. Во власти культа», в котором будут раскрыты реальные истории о современных сектах, механизмах работы культов и тех, кто с ними борется.

Ранее стало известно, что в Москве жертва сектантов пытается через суд отобрать квартиру у дочери.