В Москве жертва сектантов пытается через суд отобрать квартиру у дочери

В Москве пенсионерка стала жертвой сектантов, с помощью которых начала судиться с родной дочерью из-за квартиры. Как сообщила дочь Светлана в беседе с 360.ru, она заваливает суды исками, странно себя ведет, во время слушаний привязывает к груди портрет гуру и обвиняет дочь в ложных побоях.

Девушка сообщила, что речь идет о квартире, которую она приобрела на свои деньги в столице, а позже мать вернула ее по дарственной обратно. Сама она уехала во Францию, где вышла замуж. Позднее супругу предложили работу в Москве, и семья вместе с ребенком вернулись в Россию. Что касается связи матери с сектантами, то, по словам девушки, она об этом узнала в 2018 году, когда на похороны ее отца пришли странные люди, которым не понравилось, что усопшего отпевал православный священник.

«Ко мне подходит такого пожилого вида мужчина и говорит: «Вы нам должны 25 тысяч». Таким образом я узнала, что моя мать находится в секте», — вспоминает Светлана.

В свою квартиру девушка вселиться не может, так как все комнаты в ней сданы и заняты сектантами. Что касается обвинений матери, то она заявила, что дочь ее якобы избила, когда та на самом деле находилась во Франции. При этом на суде, по словам Светланы, пенсионерка привязывала к груди портрет гуру, хотя судья оставил это без внимания. Самой девушке начали угрожать сектанты, требуя от нее продать квартиру. Суды продолжаются на протяжении шести лет, причем один из исков на 62 млн 50 тыс. рублей уже был признан сфабрикованным.

«В иске подделано все: от начала и до конца. Об иске я узнала только в конце 2023 года, потому что мой муж умирал от рака, я уехать не могла с 2022 года и в Москве появилась только в конце 2024 года», — сообщила дочь пенсионерки.

По ее словам, несмотря на наличие всех необходимых на руках документов, ее мать продолжает споры и просит «ангелов адвентистов» помочь выиграть в суде.

