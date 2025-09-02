На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сняли документальный сериал про самые опасные секты

Okko и компания Stereotactic сняли документальный проект о сектах из трех серий
Miriam Doerr/Martin Frommherz/Shutterstock/FOTODOM

Okko и компания Stereotactic завершили съемки трехсерийного документального проекта «Секты. Во власти культа», в котором будут раскрыты реальные истории о современных сектах, механизмах работы культов и тех, кто с ними борется. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Уточняется, что в первом эпизоде сериала — «Увлечение» — рассказывается, каким образом люди попадают в секты и как это ломает их жизнь. Вторая серия названа «Подчинение» и показывает устройство культа изнутри, объясняя, каким образом лидеры организаций добиваются абсолютной власти над последователями. В финальном эпизоде авторы раскрывают методы борьбы с сектами и разоблачают их организаторов.

Режиссер проекта Евгения Монтанья-Ибаньес сообщила, что приняла решение вывести на передний план истории методы и способы манипуляции человеком и управления его подсознанием.

«Потеря власти над своей жизнью и ее возвращение — на этом будет держаться наша драматургия. История будет многоуровневая, благодаря взгляду с нескольких точек зрения: сектанты-жертвы, лидеры секты, люди извне в лице родственников и психологов, и наш детектив, который видит всю картину целиком», — рассказала режиссер.

В свою очередь, продюсер по документальному проекту Okko Владимир Тодоров отметил актуальность поднятой в проекте темы.

«Для России это очень сложная и неоднозначная тема, потому что в любые нестабильные и тревожные времена, коих наша страна переживала немало, расцветали всякого рода секты и культы. Особенно это важно сейчас, когда современные секты эволюционируют и, на первый взгляд, уже не выглядят как классические и страшные культы», — подчеркнул он.

