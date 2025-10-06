На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик назвал три главных инструмента по защите пенсионеров от мошенников

Киберэксперт Ульянов: родительский контроль защитит пенсионеров от мошенников
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

Защитить пожилых родственников от мошенников можно решениями в трех основных направлениях. Первое – это технический уровень, который подразумевает установку ограничений на используемых устройствах. Хорошо для этого подойдет родительский контроль, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист посоветовал установить на домашних компьютерах и гаджетах фильтры и программы родительского контроля, отметив, что также важно предусмотреть ограничения на некоторые функции устройства. Это позволит заблокировать нежелательные сайты и снизит риск фишинга, при котором преступники рассылают ссылки на зловредные ресурсы.

Вторым важным направлением для защиты пенсионеров от мошенников Ульянов назвал просвещение, призвав регулярно рассказывать им о том, какие есть угрозы, какие схемы придумывают злоумышленники.

«Третий фактор — это ограничения, которые накладываются какими-то внешними организациями. Например, в банках можно сделать так, чтобы платежи и операции одного клиента подтверждались другим человеком, которому этот клиент доверяет», — отметил киберэксперт.

Он подчеркнул, что подобные действия важно предварительно согласовать с владельцем счета, договорившись заранее, как будет происходить обмен информацией, подтверждение операций – это необходимо сделать, чтобы не усложнить жизнь пожилому родственнику необходимостью согласовывать каждый шаг.

Также аналитик посоветовал учесть возможность установки запрета на спам-звонки и смс-рассылки, самозапрет на оформление кредитов и сделки с недвижимостью – все это важные шаги по защите пенсионера от схем аферистов, заключил он.

В МВД до этого раскрыли методы, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через соцсети и мессенджеры. Уточняется, что вербовщики обычно начинают общение с публикации позитивного или юмористического контента, постепенно переходя к противоправным предложениям. В МВД отметили, что такие методы не всегда оказываются успешными, однако подобных интернет-сообществ становится все больше. При этом отличить безобидные развлекательные группы от тех, что преследуют незаконные цели, бывает крайне сложно.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с Telegram-ботами.

