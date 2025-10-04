Россиян предупредили о схеме мошенников с взысканием «нового налога»

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные письма от имени банков с сообщениями о якобы новом налоге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В письмах, которые приходят на электронную почту россиян, говорится, что с их счетов в скором времени начнут автоматически списываться деньги для уплаты «нового налога», если они не подпишут «заявление об отказе». Сумма «налога» варьируется от десятков до сотен тысяч рублей.

Чтобы убедить граждан, аферисты имитируют фирменный стиль крупных банков. Переход по указанной в письме ссылке ведет на поддельный банковский сайт, где предлагается ввести номер телефона для входа в личный кабинет. После этого мошенники получают возможность авторизоваться на настоящем сайте банка и получить доступ к счетам жертвы.

4 октября правоохранители рассказали, что телефонные мошенники стали звонить гражданам под видом работников военных комиссариатов. Злоумышленники спрашивают свою потенциальную жертву о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа. Опасность такой схемы заключается в том, что мошенники получают доступ к аккаунту россиянина на портале Госуслуг.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с предложениями от магазина техники.