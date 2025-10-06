В Алтайском крае мужчину избили и засунули в багажник машины

В Алтайском крае мужчин будут судить за избиение и похищение человека

Жители Алтайского края предстанут перед судом за похищение человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, у одного из фигурантов произошел имущественный конфликт с пострадавшим сельчанином. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый подговорил своего знакомого совершить преступление вместе с ним.

Мужчины избили пострадавшего и бросили в багажник машины, после чего автомобиль поехал. В пути сельчанин смог открыть багажник и выбраться.

Позже в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц.

«После установления обстоятельств произошедшего злоумышленники были задержаны, по ходатайству следователя СК им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

