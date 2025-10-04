На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье под арест отправили подозреваемого в попытке похитить ребенка в Балашихе

РЕН ТВ: подозреваемого в попытке похитить ребенка в Балашихе арестовали
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье суд избрал меру пресечения подозреваемому в похищении ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время заседания мужчина рассказал, что якобы не хотел уводить девочку. Он подумал, что ребенок сбежал из дома, поэтому планировал пойти с ним в полицию.
В момент инцидента, по его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. У подозреваемого есть ребенок.

Суд отправил фигуранта под стражу до 2 декабря.

Инцидент произошел несколько дней назад в Балашихе. В социальных сетях распространился ролик, на котором мужчина берет за руку девочку и пытается скрыться, но в какой-то момент к ним подошел молодой человек и помог ребенку.

Во время разговора с юношей подозреваемый якобы утверждал, что является родственником пострадавшей. Мужчину задержали.

По словам родственницы фигуранта, ему показалось, что школьница не оплатила товар в магазине, поэтому он попытался остановить ребенка.

Ранее в Воронеже молодой человек с сообщниками затолкал школьницу в машину и похитил ее.

