В Подмосковье под арест отправили подозреваемого в попытке похитить ребенка в Балашихе

В Подмосковье суд избрал меру пресечения подозреваемому в похищении ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Во время заседания мужчина рассказал, что якобы не хотел уводить девочку. Он подумал, что ребенок сбежал из дома, поэтому планировал пойти с ним в полицию.
В момент инцидента, по его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. У подозреваемого есть ребенок.
Суд отправил фигуранта под стражу до 2 декабря.
Инцидент произошел несколько дней назад в Балашихе. В социальных сетях распространился ролик, на котором мужчина берет за руку девочку и пытается скрыться, но в какой-то момент к ним подошел молодой человек и помог ребенку.
Во время разговора с юношей подозреваемый якобы утверждал, что является родственником пострадавшей. Мужчину задержали.
По словам родственницы фигуранта, ему показалось, что школьница не оплатила товар в магазине, поэтому он попытался остановить ребенка.
Ранее в Воронеже молодой человек с сообщниками затолкал школьницу в машину и похитил ее.