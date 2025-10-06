На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главы дальневосточных регионов соревновались в стрельбе на дальние дистанции

Трутнев: любой из нас должен быть готов взять в руки оружие
Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

В Якутске в учебно-стрелковом центре «Сулус» прошел военно-полевой семинар в рамках третьего Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, сообщает пресс-служба Федерации боевого снайпинга России. В мероприятии приняли участие губернаторы дальневосточных регионов, поддержав инициативу федерации.

Зампред правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул важность участия руководителей регионов в таких мероприятиях.

«В те дни, когда Россия борется за свою независимость в рамках специальной военной операции, любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою родину», — сказал он.

Участникам прочитали краткий теоретический курс и предоставили высокоточные огнестрельные комплексы российского производства. Первый рубеж для стрельбы составил 600 метров, а дальнейшие дистанции определялись исходя из результатов квалификации.

Лучший результат показал временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, поразив цель на расстоянии 1500 метров.

«Михаил Яковлевич — ветеран пяти войн, кадровый военный, один из руководителей восточного военного округа. Я отношусь к нему с большим уважением. Награда заслуженно его. Мне было очень приятно вручить приз», — отметил Трутнев.

Второе место заняла губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, попавшая в мишень на 1300 метров. Третье место досталось губернатору Чукотского автономного округа Владиславу Кузнецову, который успешно поразил цель на 1200 метров.

«Мария Федоровна выступила достойно. Вначале я переживал. Вдруг не захочет взять в руки винтовку. Винтовка же тяжелая, не просто какое-то ружьецо. Но она не просто взяла в руки винтовку, а показала прекрасный результат. Что касается Владислава Гариевича, то ему, как и нам, надо еще учиться многому», — сказал Трутнев.

Зампред правительства РФ также подвел итоги выступления руководителей ДФО. По его словам, коллектив руководителей округа показал себя достойным.

«Не только людьми, которые помогают ребятам служить и снабжают их техникой, вооружением, принимают участие в восстановлении освобожденных территории. Они показали себя людьми, которые, если надо, в состоянии взять в руки оружие. И не просто взять, а держать его уверенно», — подчеркнул он.

