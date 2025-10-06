В ВОЗ назвали число курильщиков вейпов на планете

ВОЗ: более 100 млн человек в мире курят вейпы, 15 млн из них подростки

Более 100 млн человек в мире курят электронные сигареты, которые также известны как вейпы, не менее 15 млн из них — подростки в возрасте от 13 до 15 лет. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о тенденциях в сфере потребления табака в период с 2000 года по 2024 год.

В публикации говорится, что не менее 86 млн взрослых пользуются вейпами. При этом большая часть из них живет в странах с высоким уровнем дохода.

По словам директора департамента ВОЗ по факторам, определяющим здоровье, его укрепление и профилактику, Этьена Круга, электронные сигареты «подпитывают волну никотиновой зависимости». Он отметил, что электронные сигареты позиционируются как средства, уменьшающие привыкание к никотину, однако на самом деле вейпы приучают подростков к курению в более раннем возрасте.

В исследовании говорится, что женщины чаще отказываются от табака, чем мужчины. Специалисты рассказали, что женщины достигли глобальной цели по сокращению курения к 2025 году на пять лет раньше, достигнув рубежа в 30% в 2020 году.

Представители ВОЗ призвали правительства всех мировых стран усилить борьбу против курения.

