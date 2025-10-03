На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали главную разницу между сигаретами и айкос

Нарколог Ковтун: IQOS и вейп превышают дозу никотина из целой пачки сигарет
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Потребители IQOS и вейпов не могут нормально дозировать никотин, в результате чего часто получают больше вредных веществ, чем курильщики из одной пачки сигарет. Бросить эту вредную привычку с помощью перехода на системы нагревания табака невозможно, подчеркнул в беседе с НСН психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Специалист не поддержал заявления о том, что системы нагревания якобы более экономически целесообразны или менее вредны, чем сигареты, подчеркнув, что единственное отличие – это более удобный способ курения, при котором не нужны зажигалки, а на руках не остается запах табака.

«Однако есть проблема с дозировкой потребления. Люди с IQOS могут получить куда больше никотина, чем курильщик, который выкурит пачку сигарет в день», — предупредил врач.

При этом сегодня в целом по стране количество курильщиков сокращается, отметил нарколог. Он подчеркнул, что если кто-то хочет расстаться с этой вредной привычкой, то, как правило, делает это самостоятельно, без медицинской помощи.

«В какой-то момент мы приходим к тому, что, чтобы стать лучшей версией себя, нужно полностью отказаться от всех психоактивных веществ, изменяющих сознание. Человек соглашается идти по этому пути и решает бросить никотин», — пояснил Ковтун.

До этого нарколог, специалист по реабилитации наркоманов и алкоголиков Яков Маршак рассказал, что для избавления от никотиновой зависимости важно комплексно работать с физиологическим и эмоциональным состоянием человека. Он отметил, что зачастую курение выступает в роли быстрого способа для получения удовлетворения, когда возникает эмоциональный дискомфорт. Чтобы работать с этим, важно найти причины этого состояния и скорректировать систему самоощущения, подчеркнул эксперт.

Ранее в Совфеде назвали сроки ужесточения штрафов за курение в подъездах.

