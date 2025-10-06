Москвичи пожаловались на девушек, громко слушавших Кадышеву на парковке

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Люблино жители ЖК вызвали полицию из-за девушек, громко слушавших Кадышеву
В одном из районов Москвы девушки устроили вечерние танцы под песни Надежды Кадышевой и разозлили местных жителей. Об этом сообщает «Москвач».

Инцидент произошел в Люблино, на многоэтажной парковке. На кадрах, снятых одним из жильцов, заметно, как две москвички, предположительно, с бутылками в руках, танцуют под громкую музыку рядом с автомобилями. Так как на парковке присутствует эффект эха, музыка казалась еще громче.

По данным Telegram-канала, неизвестные слушали «Плывет веночек», их развлечения мешали укладывать детей спать.

Местные жители обратились в полицию.

Громкая музыка является одной из самых распространенных жалоб, за которые жители многоквартирных домов получают штраф. Среди частых нарушений также ремонтные работы или нецензурная брань в общественных местах. За это можно получить штраф, его сумма зависит от региона. Так, в Москве физические лица могут заплатить до 2 000 рублей, в Санкт-Петербурге – до 5 000.

Ранее шумная пара из Петербурга превратила квартиру в притон и мешает жить соседям.

