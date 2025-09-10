На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шумная пара из Петербурга превратила квартиру в притон и мешает жить соседям

Жители Выборгского района Петербурга пожаловались на проблемных соседей
Жильцы дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга страдают от шумной пары. Об этом стало известно 78.ru.

По словам жителей одного из домов на Придорожной аллее, мужчина и женщина ведут асоциальный образ жизни и давно превратили свою квартиру в притон.

Местные жалуются на ночные визиты маргиналов, а также постоянный шум, громкую музыку и драки. Кроме того, жильцы подозревают своих проблемных соседей в употреблении и распространении наркотических веществ.

В августе ситуация обострилась, когда из этой квартиры окровавленный мужчина. Оказалось, что ножевые ранения ему нанесла его партнерша. После этого инцидента жители дома составили коллективную жалобу на соседей. В полиции ЧП пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что пожилая петербуженка с 2017 года пытает весь двор воем сирены и своим пением.

