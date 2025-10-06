«Единая Россия» провела в Москве кейс-чемпионат по решению проблем ЖКХ

В Москве на базе юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся кейс-чемпионат «Многоквартирный дом. От идей к решениям». Мероприятие организовано молодежным советом партпроекта «Школа ЖКХ» при поддержке «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.

В чемпионате приняли участие студенты ведущих вузов столицы, включая МГУ, МГИМО, МГЮА, РАНХиГС, Финуниверситет и ВШЭ. За полтора часа команды разработали концепции законодательных инициатив, направленных на решение актуальных проблем жилищно-коммунального хозяйства. Среди предложенных решений – механизмы урегулирования соседских конфликтов и порядок действий в случае аварийных ситуаций. Идеи были представлены экспертному жюри в формате презентаций.

«Сфера ЖКХ касается каждого из нас. Ее популяризация среди молодежи – одна из ключевых задач нашего партийного проекта «Школа ЖКХ», — отметил федеральный координатор партпроекта «Школа ЖКХ», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, важно не только объяснять действующие механизмы работы отрасли, но и привлекать молодых людей к созданию новых, более эффективных решений.

«Такой формат позволяет выявить талантливых ребят, которые в будущем смогут внести реальный вклад в развитие жилищно-коммунальной отрасли страны. Сегодняшний кейс-чемпионат точно войдет в историю, и мы будем продолжать развивать это направление», — добавил он.

Помощник министра строительства и ЖКХ России, секретарь Общественного совета при Минстрое России Светлана Кузьменко подчеркнула значимость таких мероприятий для повышения престижа сферы ЖКХ.

«Наша отрасль столь разнообразна, что ей нужны различные профессии и направления. Такими масштабными мероприятиями мы также решаем глобальную проблему кадрового дефицита. Уверена, с такими юристами и экономистами нас ждут прорывные решения», — сказала она.

Лучшие команды получили памятные призы от «Единой России». Победителям также предоставят возможность выступить с докладом на заседании тематического круглого стола в Мосгордуме. Кроме того, их ждет экскурсия в Минстрой России.