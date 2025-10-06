На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Краснодарский подросток угнал мопед и подарил его случайным прохожим

В Краснодаре подросток угнал мопед и подарил его случайным прохожим
true
true
true
close
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре 17-летний подросток угнал у женщины мопед и подарил его прохожим. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Атарбекова. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства, которое она оставила возле подъезда многоквартирного дома. Причиненный ущерб предварительно оценили в 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался краснодарский подросток, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В отделе полиции юноша признался в содеянном и пояснил, что, заметив мопед во время прогулки, решил перекатить его в станицу Елизаветинскую, где якобы подарил случайным прохожим.

Ранее российский подросток угнал машину, чтобы съездить в гости к однокласснице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами