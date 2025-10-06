Краснодарский подросток угнал мопед и подарил его случайным прохожим

В Краснодаре подросток угнал мопед и подарил его случайным прохожим

В Краснодаре 17-летний подросток угнал у женщины мопед и подарил его прохожим. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Атарбекова. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства, которое она оставила возле подъезда многоквартирного дома. Причиненный ущерб предварительно оценили в 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался краснодарский подросток, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В отделе полиции юноша признался в содеянном и пояснил, что, заметив мопед во время прогулки, решил перекатить его в станицу Елизаветинскую, где якобы подарил случайным прохожим.

