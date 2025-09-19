На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток угнал машину, чтобы съездить в гости к однокласснице

На Алтае подросток ради поездки в гости к однокласснице угнал машину
true
true
true
close
Depositphotos

На Алтае 14-летний подросток угнал машину, чтобы поехать к однокласснице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что неизвестный неправомерно завладел автомобилем марки «Ниссан», принадлежавшим 38-летнему жителю города Рубцовска. В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили транспортное средство и задержали подозреваемого, который пытался скрыться в ближайшем дворе при виде полицейских.

Злоумышленником оказался 14-летний школьник, который признался в угоне автомобиля. Он планировал покататься по городу и доехать до одноклассницы. Подростка доставили в дежурную часть вместе с законным представителем. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Ранее жительница Камчатки угнала машину, чтобы не идти домой пешком, и получила срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами