Российский подросток угнал машину, чтобы съездить в гости к однокласснице

На Алтае подросток ради поездки в гости к однокласснице угнал машину

На Алтае 14-летний подросток угнал машину, чтобы поехать к однокласснице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что неизвестный неправомерно завладел автомобилем марки «Ниссан», принадлежавшим 38-летнему жителю города Рубцовска. В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили транспортное средство и задержали подозреваемого, который пытался скрыться в ближайшем дворе при виде полицейских.

Злоумышленником оказался 14-летний школьник, который признался в угоне автомобиля. Он планировал покататься по городу и доехать до одноклассницы. Подростка доставили в дежурную часть вместе с законным представителем. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

