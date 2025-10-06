На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голая пациентка сбежала домой из института имени Склифосовского

«112»: голая пациентка сбежала домой из института имени Склифосовского
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Москве пациентка Института имени Склифосовского сбежала из медицинского учреждения после операции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, девушка попала в больницу 2 октября, ей сделали операцию, направили в палату. Но она оставаться на терапии не пожелала и сбежала из учреждения с не извлеченными катетерами и в одной простыне.

Пациентка примерно за час добралась до дома, где ее встретили родители. Те вызвали правоохранительные органы и вместе с ними отправили дочь обратно.

До этого в Бурятии пациент переоделся во врача и сбежал из больницы — по пути мужчина прихватил с собой еще один комплект медицинской формы.

Ранее в Уфе беременная третьим ребенком женщина украла у соседок по палате 6 млн рублей.

