Беременная россиянка обманула соседок по палате на миллионы рублей

В Уфе беременная третьим ребенком женщина украла у соседок по палате 6 млн руб.
Liderina/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе беременная женщина обманула соседок по палате на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из городских роддомов несколько месяцев назад. Как удалось выяснить каналу, одна из будущих рожениц обокрала соседок по палате, используя распространенную схему мошенничества. Женщина рассказала, что ждет третьего ребенка, и предложила поделиться с другими пациентками секретами, как получить различные пособия. Доверчивые соседки по ее просьбе давали ей телефоны, и та якобы оформляла им выплаты. На самом деле злоумышленница заходила с их телефонов на портал «Госуслуги», где брала займы, а затем переводила деньги на свой счет.

Потерпевшие узнали об обмане спустя несколько месяцев, когда им стали названивать коллекторы, требуя оплатить долги. По предварительным данным, ущерб, причиненный злоумышленницей, составил 6 млн рублей. Но жертв может быть больше.

