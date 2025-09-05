Россиянин переоделся в медицинскую форму и сбежал из больницы

В Бурятии пациент сбежал из больницы, переодевшись в чужую медицинскую форму

В Бурятии пациент переоделся врачом и сбежал из больницы. Его разыскала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД России.

Инцидент произошел в больнице Гусиноозерска. В правоохранительные органы обратилась медицинская сестра, заявив, что из кабинки для хранения медицинской формы похитили две пары костюмов, футболку и тапочки.

По подозрению в совершении преступления сотрудники МВД задержали 46-летнего безработного местного жителя, который был пациентом учреждения.

Следствие установило, что мужчина ударился во время распития спиртного и обратился в больницу за помощью. После осмотра пациента госпитализировали. Ночью мужчина самостоятельно принял решение о том, что больше не хочет находиться в больнице, пробрался к шкафчикам медиков, украл оттуда форму, переоделся и под видом врача покинул больницу. Второй медицинский костюм он забрал с собой.

Ущерб, причиненный его действиями потерпевшей, составил 12 тысяч рублей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Уфе беременная третьим ребенком женщина украла у соседок по палате 6 млн рублей.