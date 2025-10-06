На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане раскрыли схему отмывания денег через криптовалюту

В Узбекистане задержали группу за оборот криптоактивов на $8,6 млн
true
true
true
close
Shutterstock

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Навоийской области четверых человек, которых подозревают в участии в нелегальном обороте криптоактивов на сумму около 104 млрд сумов (примерно $8,6 млн). Об этом сообщили в Центре кибербезопасности МВД республики.

По данным ведомства, с января по август задержанные проводили незаконные операции с криптоактивами, используя местные онлайн-платформы для обхода установленных правил. В ходе обысков у них изъяли 12 мобильных телефонов, почти 70 банковских карт и компьютерное оборудование.

В Центре уточнили, что сейчас проводится доследственная проверка.

Это не первый подобный случай в стране. В сентябре в Ташкенте полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в обороте криптоактивов на сумму свыше 180 млрд сумов (около $14,5 млн) в интересах онлайн-компаний, связанных с азартными играми.

Согласно законодательству Узбекистана, продажа криптовалюты разрешена только через лицензированные национальные криптобиржи, серверы которых должны находиться внутри страны. С начала 2023 года гражданам и юридическим лицам разрешено покупать, продавать и обменивать цифровые активы исключительно через официальных провайдеров.

Ранее в Петербурге задержали троих жителей за подпольные майнинговые фермы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами