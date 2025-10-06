В Узбекистане раскрыли схему отмывания денег через криптовалюту

В Узбекистане задержали группу за оборот криптоактивов на $8,6 млн

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Навоийской области четверых человек, которых подозревают в участии в нелегальном обороте криптоактивов на сумму около 104 млрд сумов (примерно $8,6 млн). Об этом сообщили в Центре кибербезопасности МВД республики.

По данным ведомства, с января по август задержанные проводили незаконные операции с криптоактивами, используя местные онлайн-платформы для обхода установленных правил. В ходе обысков у них изъяли 12 мобильных телефонов, почти 70 банковских карт и компьютерное оборудование.

В Центре уточнили, что сейчас проводится доследственная проверка.

Это не первый подобный случай в стране. В сентябре в Ташкенте полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в обороте криптоактивов на сумму свыше 180 млрд сумов (около $14,5 млн) в интересах онлайн-компаний, связанных с азартными играми.

Согласно законодательству Узбекистана, продажа криптовалюты разрешена только через лицензированные национальные криптобиржи, серверы которых должны находиться внутри страны. С начала 2023 года гражданам и юридическим лицам разрешено покупать, продавать и обменивать цифровые активы исключительно через официальных провайдеров.

Ранее в Петербурге задержали троих жителей за подпольные майнинговые фермы.