В Петербурге задержали троих жителей за подпольные майнинговые фермы

МВД раскрыло подпольные криптофермы с 2700 устройствами в Петербурге
МВД России

В Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей, организовавших подпольные майнинговые фермы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, незаконные объекты выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предварительно установлено, что злоумышленники заключили договор с энергосбытовой компанией для подключения к сетям коммерческого объекта, где установили оборудование для учета электроэнергии. В период с марта 2018 года по август 2025 года они внесли изменения в работу счетчиков, занизив показатели, и неоднократно предоставляли недостоверные данные о потреблении энергии.

Во время оперативных мероприятий при поддержке Росгвардии подозреваемых задержали по месту жительства. При обысках на нескольких адресах нашли более 2700 устройств для майнинга криптовалют, два трансформатора и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело. Одному из задержанных избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, двум другим – обязательства о явке.

Ранее в Москве сотрудник пункта обмена валют присвоил криптовалюту на 21 млн рублей и скрылся.

