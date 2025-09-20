Украинец начал стрелять в полицейского при проверке документов

Полиция Украины ищет мужчину, который ранил двух патрульных при проверке

Украинец ранил из огнестрельного оружия двух патрульных при проверке документов. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной полиции Украины.

Случай произошел в селе Песчаный Брод Новоукраинского района Кировоградской области. Почему мужчина стал стрелять по полицейским и что этому предшествовало, не уточняется.

«В результате стрельбы начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки», — уточнили в нацполиции.

Оружие, из которого открыли огонь, не установлено. Сейчас стрелявшего разыскивают, для чего была начата специальная полицейская операция.

До этого в Хмельницком мужчина ранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), когда тот хотел вручить ему повестку. Очевидцы засняли инцидент на камеру. Отмечается, что задерживать мужчину приехали 10 нарядов полиции.

Ранее на Украине около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК.