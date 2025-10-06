На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавший без вести мужчина нашелся благодаря видео в TikTok

Unilad: пропавший мужчина нашелся в Перу благодаря ролику в TikTok
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Философ и музыкант Диего Лондоньо, пропавший в Перу в 2023 году, нашелся живым благодаря видео в TikTok, пишет Unilad.

Семья мужчины это время безуспешно пыталась установить местонахождение мужчины, пока историю не подхватила блогер и бизнесвумен из Эквадора Эми Солано. Она отправилась в город Чиклайо после сообщений журналистов, утверждавших, что Лондоньо видели в соседнем Манкоре. Первые поиски не дали результата, но в итоге женщине удалось заметить философа на улице и снять его на видео, которое она опубликовала в TikTok. Благодаря ее ролику мужчину вскоре нашли и передали Национальной полиции Перу.

По данным местных СМИ, Лондоньо провел в полицейском участке одну ночь. Там ему предоставили еду, одежду и возможность связаться с родными. Он поговорил по телефону со своими сестрами — Ольгой, Мартой и Лусией, которые сообщили, что рады, что он жив, и пообещали уважать его выбор не возвращаться домой.

Полиция подтвердила, что мужчина находится в безопасности и не нуждается в медицинской или психологической помощи. По словам офицеров, Лондоньо ведет жизнь кочевника — путешествует по Перу, зарабатывая продажей изделий ручной работы из бронзы и меди.

«Он сам сказал, что не хочет возвращаться в Колумбию», — сообщили представители Национальной полиции.

Сейчас мужчина собирается отправиться из Чиклайо в Лиму. Полиция рекомендовала ему периодически выходить на связь с родственниками, чтобы избежать новых сообщений о пропаже.

Ранее потерявшийся турист выживал 50 дней в дикой природе и был чудом спасен.

