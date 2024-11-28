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Потерявшийся турист выживал 50 дней в дикой природе и был чудом спасен

Канадский турист потерялся в горах и выживал там 50 дней, прежде чем был найден

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пропавший канадский турист нашелся после нескольких недель пребывания в дикой природе. Об этом пишет The Guardian.

По данным полиции Британской Колумбии, 20-летний Сэм Бенастик отправился в 10-дневный поход 7 октября. Он хотел погулять вокруг озера Редферн в парке Редферн-Кейли в северной части Скалистых гор, но спустя время так и не вернулся домой и не вышел с родными на связь. Семья Сэма объявила его без вести пропавшим 17 октября.

Более 50 человек и поисковые собаки прочесывали местность, но не нашли никаких зацепок. В последние дни выпал снег и температура опускалась до -20C°, из-за чего поиски были приостановлены, однако мать путешественника отказывалась верить в худшее и надеялась на возвращение сына. В конце концов Бенастика нашли недалеко от места, где начались поиски.

Его обнаружили двое работников нефтегазовой компании. Турист, застрявший в канадской глуши на 50 суток, медленно шел, с трудом держа палки в обмороженных руках. Он разрезал спальный мешок, чтобы обмотать им ноги, и едва не упал, когда его заметили. Юношу отправили на лечение в больницу в Форт-Нельсоне с признаками обморожения и отравления продуктами горения, вызванного тем, что его временное убежище сгорело.

Поисково-спасательная служба назвала случившееся «невероятным чудом», а родители Сэма признались, что до конца верили в спасение сына, так как получили от владельца местного отеля газетную вырезку 1969 года, тогда в этом районе произошла авиакатастрофа, и двое выживших продержались на морозе 49 дней, прежде чем их нашли живыми.

Ранее туристка несколько дней выживала в лесах Амазонки после того, как ее гид заблудился.

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