Правительство выделит 700 млн рублей на медпомощь жителям приграничья

Правительство России выделит более 700 млн рублей на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей в больницах и поликлиниках за пределами этих регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Федеральная поддержка, пояснил он, «позволит медицинским организациям без ограничений и проблем предоставлять жителям этих областей все необходимое им лечение в рамках обязательного медицинского страхования».

Также Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать этот вопрос на личном контроле.

3 октября правительство также сообщило о выделении дополнительных средств на восстановление, капитальный ремонт и оснащение школ и детских садов в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026-2027 годах. На эти цели направлено более 2 млрд рублей.

15 сентября Мишустин сообщил, что подготовлена программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее глава Белгородской области Гладков рассказал, что ВСУ атаковали регион дронами около 200 раз за сутки.