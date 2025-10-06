На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство выделит 700 млн рублей на медпомощь жителям приграничья

Правительство выделит на медуслуги жителям приграничья 700 млн рублей
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России выделит более 700 млн рублей на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей в больницах и поликлиниках за пределами этих регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Федеральная поддержка, пояснил он, «позволит медицинским организациям без ограничений и проблем предоставлять жителям этих областей все необходимое им лечение в рамках обязательного медицинского страхования».

Также Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать этот вопрос на личном контроле.

3 октября правительство также сообщило о выделении дополнительных средств на восстановление, капитальный ремонт и оснащение школ и детских садов в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026-2027 годах. На эти цели направлено более 2 млрд рублей.

15 сентября Мишустин сообщил, что подготовлена программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее глава Белгородской области Гладков рассказал, что ВСУ атаковали регион дронами около 200 раз за сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами