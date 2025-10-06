На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Белгородской области рассказал об атаках дронов ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ атаковали дронами Белгородскую область около 200 раз за сутки
Антон Вергун/РИА Новости

За сутки украинские вооруженные силы атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области 197 беспилотниками, из которых 137 были сбиты и подавлены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, за сутки шесть человек обратились за медицинской помощью. Гладков уточнил, что за отчетный период атакам подверглись 61 населенный пункт, было выпущено 56 снарядов. Различные разрушения зафиксированы в десяти многоквартирных домах, 43 частных домовладениях, сельскохозяйственном предприятии, трех коммерческих и одном социальном объекте, а также на складе, объекте инфраструктуры, предприятии и 74 транспортных средствах.

В Белгородском районе зафиксировано поражение 62 дронов, из которых 52 были уничтожены. В селе Бессоновка при детонации беспилотника пострадал 15-летний подросток, который продолжает лечение в больнице, а двое мужчин получили ранения.

По словам губернатора, Борисовский район подвергся атаке трех БПЛА, по Белгороду было выпущено шесть боеприпасов и атакованы 37 дронов, в результате чего пострадал 10-летний ребенок и мужчина с баротравмой. В Валуйском и Волоконовском районах выпущено по одному боеприпасу и нанесены удары 22 дронов, в Краснояружском районе — 14 боеприпасов и девять беспилотников.

В Грайворонском округе поражения были зафиксированы по 12 населенным пунктам: выпущено 31 боеприпас и атакованы 22 дрона, пострадал мирный житель. В Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском округах, Вейделевском и Ивнянском районах сбито 19 БПЛА.

В Шебекинском муниципальном округе атакам подверглись город Шебекино и девять сел, были выпущены три боеприпаса и атакованы 23 дрона, 21 из которых подавлен и сбит.

Ранее губернатор Шапша рассказал об обстановке в Калужской области после атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
