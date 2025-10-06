На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала пищевые привычки, которые вредят здоровью ЖКТ

Врач Соломатина: пропуск завтрака навредит здоровью ЖКТ
true
true
true
close
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Регулярный пропуск завтрака является одной из главных пищевых привычек, которые могут навредить здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«К утру в организме скапливается желчь, которая начинает уходить во время первого приема пищи, завтрака. Если его пропустить, в желчном пузыре образуется застой, который затем может преобразоваться в песок или даже камни», — сказала врач.

По ее словам, это грозит закупоркой протоков для желчи. Специалист также советует отказаться от быстрого употребления пищи, поскольку в этом случае гормон грелин не успевает отправить мозгу сигнал о насыщении и стенки желудка перерастягиваются. К вредным она отнесла привычку использовать гаджеты во время приема пищи. Она может привести к трудностям с перевариванием и усвоением еды и воспалению ЖКТ.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что привычка пить много чая может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. В частности, злоупотребление чаем может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). И виной тому вещество под названием танин, которое оказывает влияние на микрофлору и может вызывать дискомфорт или даже болезненные ощущения после еды.

Ранее врач предупредила о риске появления гастрита из-за заготовок с аспирином.

