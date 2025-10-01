Россиян предупредили о последствиях злоупотребления чаем

Привычка пить много чая может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина.

В частности, злоупотребление чаем может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). И виной тому вещество под названием танин, которое оказывает влияние на микрофлору и может вызывать дискомфорт или даже болезненные ощущения после еды.

Еще одно свойство, на которое обратила внимание врач, — мочегонный эффект. Если речь идет об избыточном потреблении чая, то организм теряет много жидкости, что повышает риск обезвоживания и сопутствующих проблем со здоровьем.

«Не стоит забывать и о том, что в чае содержится кофеин. У некоторых людей он вызывает повышенную нервозность, тревожность и трудности с засыпанием. Поэтому людям, склонным к бессоннице или повышенной возбудимости, стоит проявлять осторожность и следить за потребляемым объемом чая», — пояснила Вереина.

Также эндокринолог предостерегла от сочетания чая с витаминными комплексами, поскольку это может снизить их эффективность. Дело в том, что танин способен образовывать нерастворимые соединения с витаминами, из-за чего их усвояемость снижается.

«Чай может взаимодействовать и с лекарственными средствами. Например, он уменьшает эффективность оральных контрацептивов, препятствует усвоению железа и нарушает действие ряда препаратов. При этом эффект антидепрессантов, наоборот, усиливается, что чревато нервным возбуждением и нарушением сна», — подчеркнула врач.

