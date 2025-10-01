На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о последствиях злоупотребления чаем

Врач Вереина: злоупотребление чаем грозит нарушениями ЖКТ
true
true
true
close
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Привычка пить много чая может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина.

В частности, злоупотребление чаем может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). И виной тому вещество под названием танин, которое оказывает влияние на микрофлору и может вызывать дискомфорт или даже болезненные ощущения после еды.

Еще одно свойство, на которое обратила внимание врач, — мочегонный эффект. Если речь идет об избыточном потреблении чая, то организм теряет много жидкости, что повышает риск обезвоживания и сопутствующих проблем со здоровьем.

«Не стоит забывать и о том, что в чае содержится кофеин. У некоторых людей он вызывает повышенную нервозность, тревожность и трудности с засыпанием. Поэтому людям, склонным к бессоннице или повышенной возбудимости, стоит проявлять осторожность и следить за потребляемым объемом чая», — пояснила Вереина.

Также эндокринолог предостерегла от сочетания чая с витаминными комплексами, поскольку это может снизить их эффективность. Дело в том, что танин способен образовывать нерастворимые соединения с витаминами, из-за чего их усвояемость снижается.

«Чай может взаимодействовать и с лекарственными средствами. Например, он уменьшает эффективность оральных контрацептивов, препятствует усвоению железа и нарушает действие ряда препаратов. При этом эффект антидепрессантов, наоборот, усиливается, что чревато нервным возбуждением и нарушением сна», — подчеркнула врач.

Ранее россиян предупредили о вреде чая в пакетиках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами