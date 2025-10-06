На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Снегопад нарушил электроснабжение в Иркутске и его пригородах

В Иркутске и пригородах из-за снегопада без света остались почти 5 тысяч домов
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Сильный снегопад оставил без электричества почти пять тысяч жилых домов в Иркутске и его пригородах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутском районе света нет в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах. В настоящее время электричество отсутствует в 2156 домах, в которых живут 8404 человека.

Аварийное отключение электроснабжения также произошло в Правобережном округе Иркутска. Без света остались 2723 частных жилых дома.

Кроме того, локальные отключения зафиксированы в Шелехове и Шелеховском районе.

Губернатор отметил, что электроснабжение будет восстанавливаться постепенно, после того, как улучшится погода и специалисты проведут осмотр линий и оборудования.

4 октября сообщалось, что в Екатеринбурге без электричества остались два крупных микрорайона — Уралмаш и Эльмаш — из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.

Ранее ночной обстрел Белгорода оставил без света около 40 тыс. человек.

