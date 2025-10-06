Снегопад нарушил электроснабжение в Иркутске и его пригородах

Сильный снегопад оставил без электричества почти пять тысяч жилых домов в Иркутске и его пригородах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Иркутском районе света нет в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах. В настоящее время электричество отсутствует в 2156 домах, в которых живут 8404 человека.
Аварийное отключение электроснабжения также произошло в Правобережном округе Иркутска. Без света остались 2723 частных жилых дома.
Кроме того, локальные отключения зафиксированы в Шелехове и Шелеховском районе.
Губернатор отметил, что электроснабжение будет восстанавливаться постепенно, после того, как улучшится погода и специалисты проведут осмотр линий и оборудования.
4 октября сообщалось, что в Екатеринбурге без электричества остались два крупных микрорайона — Уралмаш и Эльмаш — из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.
Ранее ночной обстрел Белгорода оставил без света около 40 тыс. человек.