Снегопад нарушил электроснабжение в Иркутске и его пригородах

В Иркутске и пригородах из-за снегопада без света остались почти 5 тысяч домов

Сильный снегопад оставил без электричества почти пять тысяч жилых домов в Иркутске и его пригородах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутском районе света нет в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах. В настоящее время электричество отсутствует в 2156 домах, в которых живут 8404 человека.

Аварийное отключение электроснабжения также произошло в Правобережном округе Иркутска. Без света остались 2723 частных жилых дома.

Кроме того, локальные отключения зафиксированы в Шелехове и Шелеховском районе.

Губернатор отметил, что электроснабжение будет восстанавливаться постепенно, после того, как улучшится погода и специалисты проведут осмотр линий и оборудования.

