В Екатеринбурге два микрорайона остались без света

В Екатеринбурге Уралмаш и Эльмаш остались без света из-за повреждения ЛЭП
Depositphotos

В Екатеринбурге без электричества остались два крупных микрорайона — Уралмаш и Эльмаш — из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«Сегодня в результате несанкционированных действий строительной организации произошло повреждение линии электропередачи 110 кВ», — отметили в компании.

По словам собеседника агентства, жители и социальные объекты районов Уралмаш и Эльмаш частично остались без света.

Специалисты компании уже приступили к ремонтным работам. В ближайшее время электроснабжение социальных объектов восстановят по резервным схемам.

Свет в домах всех жителей указанных районов должен появиться до конца дня, добавили в «Россети Урал».

В сентябре в иркутском лесу нашли майнинг-ферму, оставившую без света поселок Малое Голоустное. После короткого замыкания на врезке у местных жителей пропало электричество. Были обесточены шесть социальных объектов и 486 домов, где проживают 1262 человека.

Ранее жители района Белгородской области остались без света и воды после атаки ВСУ.

