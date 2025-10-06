На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристов

Спасатели освободили сотни человек, попавших в буран в долине Карма у Эвереста
Purnima Shrestha/Reuters

В Китае спасены сотни попавших в снежную бурю туристов в долине Карма, которая ведет к восточному склону Эвереста. Об этом сообщает газета Guardian.

Метель заблокировала в кемпингах на восточном склоне горы на высоте 4200 метров около тысячи человек. Спасатели и местные жители освободили из снежного плена 350 туристов. В настоящее время 350 туристов прибыли в ближайший город Цюйдан, еще несколько сотен находятся в пути. На склоне под Эверестом сейчас остается около 200 человек, с ними установлена связь.

5 октября сообщалось, что метель началась в субботу, 4 октября. В результате видимость сократилась до менее одного метра, а по ключевым участкам маршрута прошел снегопад. Также снег засыпал палатки туристов. Начавшаяся спасательная операция осложнилась из-за сильного ветра.

6 июня стало известно, что сезон восхождений на Эверест в 2025 году официально закрыт. В беду попали туристы, которые совершали трекинг вблизи горы. Большинство из них — китайцы — они воспользовались восьмидневным празднованием Дня национального праздника в Китае, чтобы отправиться в небольшое путешествие.

Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.

