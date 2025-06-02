На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Сезон восхождений на Эверест официально закрыт

На Эвересте завершился сезон восхождений
close
im_possible_project/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Сезон восхождений на Эверест в 2025 году официально закрыт. По данным департамента туризма Непала, вершину с южной стороны покорили 694 человека, включая 257 иностранных альпинистов.

Общее число восхождений с учетом китайской стороны приблизилось к 800. Традиционная церемония закрытия в Катманду 29 мая совпала с 72-й годовщиной первого покорения вершины.

Сезон отметился экстремальными погодными условиями и рекордными достижениями: Ками Рита Шерпа установил мировой рекорд, совершив 31-е восхождение в возрасте 55 лет, Таши Гьялцен Шерпа поднялся на вершину четыре раза за сезон, немка Аня Блаха достигла пика без кислорода и поддержки шерпов.

Попытки установить скоростные рекорды (американец Тайлер Эндрюс, эквадорец Карл Эглофф) и прыжок с вингсьютом (британец Тим Хауэлл) сорвались из-за непогоды.

Осенние восхождения пока не анонсированы. Стоимость разрешения (пермита) с сентября вырастет с 11 000 до 15 000 долларов из-за новых тарифов Непала.

30 мая сообщалось, что в Непале задержали американца Эндрю Ушакова, который после прилета в страну быстро взошел на Эверест, по подозрению в попытке вывоза незадекларированной иностранной валюты.

Ранее китаец случайно поднялся на высоту 8589 метров на параплане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами