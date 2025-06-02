Сезон восхождений на Эверест официально закрыт

Сезон восхождений на Эверест в 2025 году официально закрыт. По данным департамента туризма Непала, вершину с южной стороны покорили 694 человека, включая 257 иностранных альпинистов.

Общее число восхождений с учетом китайской стороны приблизилось к 800. Традиционная церемония закрытия в Катманду 29 мая совпала с 72-й годовщиной первого покорения вершины.

Сезон отметился экстремальными погодными условиями и рекордными достижениями: Ками Рита Шерпа установил мировой рекорд, совершив 31-е восхождение в возрасте 55 лет, Таши Гьялцен Шерпа поднялся на вершину четыре раза за сезон, немка Аня Блаха достигла пика без кислорода и поддержки шерпов.

Попытки установить скоростные рекорды (американец Тайлер Эндрюс, эквадорец Карл Эглофф) и прыжок с вингсьютом (британец Тим Хауэлл) сорвались из-за непогоды.

Осенние восхождения пока не анонсированы. Стоимость разрешения (пермита) с сентября вырастет с 11 000 до 15 000 долларов из-за новых тарифов Непала.

30 мая сообщалось, что в Непале задержали американца Эндрю Ушакова, который после прилета в страну быстро взошел на Эверест, по подозрению в попытке вывоза незадекларированной иностранной валюты.

Ранее китаец случайно поднялся на высоту 8589 метров на параплане.