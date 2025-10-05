Жан-Ноэль Барро сохранил пост главы МИД Франции

Жан-Ноэль Барро остался во главе Министерства иностранных дел Франции в составе нового правительства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную из Елисейского дворца.

«Жан-Ноэль Барро вновь назначен министром иностранных дел», — говорится в публикации.

Также агентство сообщает о назначении Брюно Ле Мэра, ранее занимавшего пост министра экономики, новым главой Министерства обороны Франции.

«Брюно Ле Мэр возглавит Министерство обороны Франции», — отметили в Елисейском дворце.

8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Эмманюэль Макрон назначил на должность премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, почему Франция опять лишилась правительства.