Во Франции в акциях протеста приняли участие более 170 тыс. человек

BFMTV: в акциях протеста во Франции приняли участие 175 тысяч человек

Не менее 175 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста во Франции 10 сентября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

По информации телеканала, по всей стране прошло 550 митингов в рамках движения «Заблокируем все!». Зафиксировано 473 задержания, из них 203 в Париже.

По данным МВД, число задержанных в ходе массовых протестов во Франции достигло 327 человек.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Тем временем в Париже протестующие перекрывают улицы и жгут костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством.

Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

