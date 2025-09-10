Политическое харакири: почему Франция опять лишилась правительства?

Политический бардак во Франции выходит на новый уровень. 8 сентября Эммануэль Макрон лишился второго за год правительства. Кабмин Франсуа Байру проработал всего девять месяцев, а потом канул в Лету в результате парламентского вотума недоверия. Премьер Франции споткнулся о то же препятствие, что и его предшественник Мишель Барнье, — о бюджет.

Экономика Франции сейчас не в самом хорошем состоянии. ВВП стагнирует, а госдолг огромен и продолжает стремительно расти. Уже к концу года он может преодолеть отметку в 116% от ВВП. Если ситуация не выправится, то к 2029-му Париж будет вынужден платить по €100 млрд только на обслуживание долга. А признаков улучшения финансового положения пока не видно, ведь бюджетный дефицит остается на уровне 5,8% ВВП. Это один из самых крупных дефицитов в еврозоне.

В такой ситуации Байру предложил урезать траты на €44 млрд за счет отказа от индексации социальных выплат и сокращения выходных праздничных дней. Однако этот план не устроил никого. Левый фланг французского парламента взбудоражило сокращение социалки — они предпочли бы радикально повысить налоги. Правому не понравилось, что проект бюджета не предусматривает сокращений трат на мигрантов.

Вместо того чтобы продолжаться препираться, Байру решился на «политическое харакири» — сам назначил голосование по вотуму доверия, подписав приговор своему кабмину. Иного выхода у него не было. Достичь консенсуса при нынешнем уровне политического раскола Национального собрания Франции нереально. А попытка продавить бюджет в обход парламента, как Байру сделал в начале года, все равно привела бы к голосованию по вотуму доверия — и поражению.

Правые и левые не были заинтересованы в спасении Байру не только по экономическим причинам.

За год, прошедший с отставки кабмина Барнье, у обоих лагерей появились личные счеты к Эммануэлю Макрону.

Левые до сих пор обижены на президента Франции за то, что тот не дал им сформировать правительство после прошлогодних парламентских выборов — хотя они их выиграли. Правое «Национальное объединение», на которое пытались опереться Байру и Барнье, теперь считает Макрона виновным в судебном преследовании своего лидера Марин Ле Пен. А значит, у них тоже не осталось никаких причин облегчать жизнь президенту Франции.

Свержение Байру поставило Францию перед нелегким выбором. У политического истеблишмента страны есть по меньшей мере три варианта ответа на возникший кризис, но ни один из них не устраняет его. Макрон в этот раз решил не изобретать велосипед и пошел по самому очевидному пути: назначил нового премьера в турбо-режиме, причем выбрал близкого соратника Себастьена Лекорню. Теперь новому премьеру придется столкнуться с теми же проблемами, что и его предшественникам: стремительно ухудшающейся экономической ситуацией и враждебным парламентом, который скинет новое правительство при любом удобном случае. Лекорню — макронист, а президент Франции надоел всем. У него не осталось политического капитала, чтобы удерживать ситуацию под контролем.

«Национальное объединение» предлагает другой вариант — немедленно распустить парламент. Ультраправые рассчитывают, что по итогам голосования смогут укрепить свои политические позиции. Вероятно, так и будет: их рейтинги подросли даже несмотря на дело против Ле Пен. Однако они все еще не настолько большие, чтобы лепеновцы заполучили прочное большинство. Скорее всего, выборы кардинально не поменяют расклад сил в Национальном собрании. И политический хаос продолжится.

Еще один вариант предлагает ультралевая партия «Непокорившаяся Франция»: отправить в отставку президента Макрона. Но и тут есть нюанс. Убрать президента импичментом во французских реалиях почти невозможно. А сам Макрон дает понять, что досидит свой президентский срок до конца — то есть до 2027 года.

Возможно, разрубить гордиев узел, который заплел Макрон, получится у французского народа. 10 сентября в стране началась крупномасштабная акция протеста под названием Bloquons tout (с франц.: «Заблокируем все»). Ее организаторы хотели выразить протест против жестких мер экономии. Но по ходу дела у движения появилась политическая программа: урезать расходы богатым, заменить политические партии прямой демократией и вывести Францию из ЕС.

И хотя предлагаемые меры выглядят, мягко говоря, радикальными, шанс повлиять на политические процессы у движения есть. В 1968 году масштабные акции социального волнения привели сначала к 10-миллионной стачке, а потом к отставке легендарного Шарля де Голля. Если нечто подобное по масштабу повторится и сейчас, то у Макрона не останется иного выбора, кроме как сдать пост. Францию в таком случае будет ждать коренная трансформация.

Альтернатива — это сохранение тупиковой ситуации до 2027 года. В которой Макрон и оппозиция будут играть в политические кошки-мышки без шансов на победу. Возможно, лишние два года позволят французам определиться, какого будущего они хотят для своей страны. Но в таком случае драгоценное время будет утрачено, а кризис может стать уже необратимым.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.