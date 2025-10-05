На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа

В Саратовской области в Балаково мужчина попал в больницу из-за укуса дикого ежа
Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

В Саратовской области в городе Балаково мужчина гулял и заметил детей, играющих с ежом, и попытался отогнать животное, зная о потенциальной опасности бешенства. Об этом сообщает Балаковская городская клиническая больница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время попыток отогнать ежа от детей животное мгновенно укусило мужчину за палец.

«Кисть руки густо усеяна нервными окончаниями, что делает ее критически опасной зоной для проникновения вируса», — объяснили специалисты.

Медики рассказали, что мужчина сразу после инцидента обратился в травмпункт, получил консультацию врача-рабиолога и был госпитализирован. После размещения в больнице ему ввели иммуноглобулин с готовыми антителами и вакцину. На данный момент врачи ведут тщательное наблюдение за состоянием пациента.

Эксперты отметили, что опасность заражения бешенством исходит не только от ежей, но и от лис, грызунов, а также птиц-падальщиков. Важно помнить, что бешенство почти неизлечимо и в случае укуса необходимо незамедлительно обращаться за помощью. В мире лишь единицы смогли выжить после заражения.

Двое человек попали в больницу из-за нападения агрессивной белки

