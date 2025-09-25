На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое человек попали в больницу из-за нападения агрессивной белки

Metro: в США двое человек оказались в больнице из-за агрессивной белки
true
true
true
close
Global Look Press

В Калифорнии появилась агрессивная белка, из-за которой двое человек попали в больницу, пишет Metro.

Как пишут СМИ, по меньшей мере пять человек стали жертвами белки, причем двое из них получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, Джоан Хеблэк, рассказала, что белка напала на нее внезапно.

«Она вцепилась мне в ногу. Я думала только об одном: «Уберите ее от меня, уберите!»» — поделилась женщина впечатлениями.

Другая жительница, Изабель Кэмпой, стала жертвой нападения во время прогулки. По ее словам, животное подпрыгнуло с земли и бросилось к ее лицу, вцепившись в руку, которая в результате сильно кровоточила.

Представители местного общества защиты животных подтвердили, что сообщения о нападениях поступали с середины сентября. Лиза Блох, волонтер организации, заявила, что они готовы помочь в отлове белки, если инциденты повторятся. Она также отметила, что подобное поведение обычно вызвано тем, что животное приучили к кормлению люди.

«Мы уже видели подобное поведение раньше. Почти всегда это происходит потому, что кто-то подкармливает животное», — пояснила волонтер.

Блох успокоила жителей, сообщив, что белки крайне редко являются переносчиками бешенства, поэтому риск заражения этой болезнью минимален. Тем не менее, она настоятельно рекомендовала никогда не кормить диких животных, чтобы они не теряли страх перед человеком и не начинали сами искать пищу.

Ранее в США появились «мутировавшие» олени с огромными бородавками и наростами на теле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами