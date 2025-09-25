Двое человек попали в больницу из-за нападения агрессивной белки

Metro: в США двое человек оказались в больнице из-за агрессивной белки

В Калифорнии появилась агрессивная белка, из-за которой двое человек попали в больницу, пишет Metro.

Как пишут СМИ, по меньшей мере пять человек стали жертвами белки, причем двое из них получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, Джоан Хеблэк, рассказала, что белка напала на нее внезапно.

«Она вцепилась мне в ногу. Я думала только об одном: «Уберите ее от меня, уберите!»» — поделилась женщина впечатлениями.

Другая жительница, Изабель Кэмпой, стала жертвой нападения во время прогулки. По ее словам, животное подпрыгнуло с земли и бросилось к ее лицу, вцепившись в руку, которая в результате сильно кровоточила.

Представители местного общества защиты животных подтвердили, что сообщения о нападениях поступали с середины сентября. Лиза Блох, волонтер организации, заявила, что они готовы помочь в отлове белки, если инциденты повторятся. Она также отметила, что подобное поведение обычно вызвано тем, что животное приучили к кормлению люди.

«Мы уже видели подобное поведение раньше. Почти всегда это происходит потому, что кто-то подкармливает животное», — пояснила волонтер.

Блох успокоила жителей, сообщив, что белки крайне редко являются переносчиками бешенства, поэтому риск заражения этой болезнью минимален. Тем не менее, она настоятельно рекомендовала никогда не кормить диких животных, чтобы они не теряли страх перед человеком и не начинали сами искать пищу.

