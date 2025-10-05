На юго-востоке Москвы горит административное здание

На юго-востоке Москвы на площади 300 кв. метров горит административное здание

Сотрудники МЧС России работают над ликвидацией пожара в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Специалисты МЧС России тушат крупный пожар в Москве. Огонь охватил трехэтажное административное здание на Волгоградском проспекте, 42», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, на месте находятся более 70 специалистов и 24 единицы техники.

При этом огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар в административном здании.