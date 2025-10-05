На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсии в России повысят дважды в 2027 году

Пенсионный коэффициент в РФ в 2027 году может вырасти до 168,57 руб
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В 2027 году стоимость одного пенсионного коэффициента в России может увеличиться до 168,57 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства РФ будет проиндексирован дважды за 2027 год. Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рублей, второе — с 1 апреля до 168,57 рублей.

В 2028 году пенсионный коэффициент может вырасти до 181,97 рублей.

По данным ЦБ РФ, объём совокупного портфеля пенсионных средств во втором квартале текущего года достиг почти 9 трлн рублей, увеличившись на 13% относительно аналогичного периода 2024 года. Отмечается, что число участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений (ПДС), продолжило расти: по итогам апреля–июня 2025 года оно увеличилось на треть, до 5,2 млн.

В сентябре депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее в Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции.

