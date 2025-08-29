ЦБ назвал общую сумму всех пенсионных накоплений в РФ

Объем совокупного портфеля пенсионных средств в II квартале достиг почти 9 трлн рублей, увеличившись на 13% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

«8,7 трлн руб. — совокупный портфель пенсионных средств. +13% год к году», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ЦБ, число участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений (ПДС), продолжило расти: по итогам апреля — июня 2025 года оно увеличилось на треть, до 5,2 млн.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов, так как она приводит к неравенству и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную пенсию.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, в свою очередь, сообщал, что россияне со средней зарплатой могут накопить 2,5 млн руб. к 15-летию ребенка с помощью программы долгосрочных сбережений.

Ранее «Газета.Ru» писала, что только каждый пятый россиянин планирует уйти на пенсию и не работать.