На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ назвал общую сумму всех пенсионных накоплений в РФ

ЦБ РФ: объем совокупного портфеля пенсионных средств достиг почти 9 трлн рублей
true
true
true
close
Depositphotos

Объем совокупного портфеля пенсионных средств в II квартале достиг почти 9 трлн рублей, увеличившись на 13% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

«8,7 трлн руб. — совокупный портфель пенсионных средств. +13% год к году», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ЦБ, число участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений (ПДС), продолжило расти: по итогам апреля — июня 2025 года оно увеличилось на треть, до 5,2 млн.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов, так как она приводит к неравенству и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную пенсию.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, в свою очередь, сообщал, что россияне со средней зарплатой могут накопить 2,5 млн руб. к 15-летию ребенка с помощью программы долгосрочных сбережений.

Ранее «Газета.Ru» писала, что только каждый пятый россиянин планирует уйти на пенсию и не работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами