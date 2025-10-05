Приезжего из Узбекистана арестовали за финансирование терроризма

Уроженец Узбекистана арестован в Москве по обвинению в финансировании терроризма

Уроженец Узбекистана Евгений Цой обвиняется в Москве в финансировании терроризма, по решению суда фигурант заключен в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Подозреваемый] допрошен по существу предъявленного обвинения... Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материалах дела.

Согласно материалам дела, фигурант был задержан 5 августа и по решению суда заключен под стражу на срок до 5 ноября.

До этого суд в Екатеринбурге приговорил четверых уроженцев Центральной Азии к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет за финансирование террористической организации. По данным антитеррористической комиссии региона, обвиняемые проповедуют радикальный ислам, они осуществляли сбор и отправку денежных средств для террористов в Сирии.

Недавно суд в Калининграде приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма.

Ранее жителя Ингушетии осудили на 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма.