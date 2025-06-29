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Жителя Ингушетии осудили на 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма

СК Ингушетии: мужчину осудили на 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Жителя Ингушетии осудили на 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма. Об этом сообщается на странице регионального управления Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Для 35-летнего осужденного это уже второй срок. В первый раз его осудили на три года лишения свободы и штраф в размере 20 тыс. рублей по статье о приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ.

По данным суда, в марте 2023 года мужчина лично передал деньги лицу, находящемуся в розыске за совершение ряда преступлений террористического характера и действующего в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации.

Южный окружной военный суд приговорил его к лишению свободы сроком на 10 лет с повторным штрафом в размере 20 тыс. рублей. Первые два года срока подсудимый будет отбывать в тюрьме, остальные восемь лет — в исправительной колонии строго режима.

До этого сообщалось, что жителя Подмосковья будут судить по делу о финансировании терроризма.

Ранее Путин заявил о поддержке терроризма Западом.

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