На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале четырех мигрантов осудили за финансирование терроризма

Суд на Урале вынес приговоры четырем фигурантам дела о финансировании терроризма
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Екатеринбурге приговорил четверых уроженцев Центральной Азии к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет за финансирование террористической организации. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона в своем Telegram-канале.

«Центральный окружной военный суд признал четверых уроженцев из Центральной Азии виновными в содействии международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемые проповедуют радикальный ислам, они осуществляли сбор и отправку денежных средств для террористов в Сирии.

Одного из обвиняемых приговорили к 12 годам лишения свободы, еще трех — к десяти годам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

До этого в центре Петербурга мигранты-строители устроили массовую драку, в ходе потасовки пострадал полицейский. Инцидент произошел 16 сентября во дворе дома №44 по Лиговскому проспекту. Конфликт возник между рабочими из разных стран на строительном объекте из-за разногласий по вопросу ремонта кровли и используемых материалов.

Ранее мигранты напали на сотрудника дорожной инспекции в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами