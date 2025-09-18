На Урале четырех мигрантов осудили за финансирование терроризма

Суд в Екатеринбурге приговорил четверых уроженцев Центральной Азии к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет за финансирование террористической организации. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона в своем Telegram-канале.

«Центральный окружной военный суд признал четверых уроженцев из Центральной Азии виновными в содействии международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемые проповедуют радикальный ислам, они осуществляли сбор и отправку денежных средств для террористов в Сирии.

Одного из обвиняемых приговорили к 12 годам лишения свободы, еще трех — к десяти годам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

