В Молдавии арестовали соратника миллиардера Плахотнюка

Бывшему депутату молдавского парламента Константину Цуцу, связанному с олигархом Владимиром Плахотнюком, предъявлены обвинения в суде сектора Чеканы города Кишинева. Он помещен под арест на 30 суток, сообщает телеканал TV8.

Согласно информации телеканала, основанием для обвинений послужили факты коррупции и нелегального пересечения государственной границы. Адвокат Цуцу Юлиан Тимотин утверждает, что обвинения не имеют под собой почвы, поскольку его подзащитный пересек границу законно, предъявив соответствующие документы. Несмотря на это, суд отправил Цуцу в изолятор тюрьмы № 13.

Неделей ранее суд санкционировал задержание Цуцу в связи с уголовными делами, касающимися незаконного обогащения и мошенничества. Его объявили в международный розыск. 3 октября Цуцу был задержан после добровольной сдачи молдавской полиции на одном из пограничных пунктов при его возвращении в Молдавию.

В июле 2025 года Константин Цуцу был задержан в аэропорту Афин вместе с миллиардером Плахотнюком, после того как власти Молдовы и России инициировали объявление экс-олигарха в международный розыск через Интерпол. В РФ Цуцу подозревают в причастности к организованной преступной группировке, занимающейся международной торговлей наркотиками.

Ранее олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию.