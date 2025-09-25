На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию

Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали в Кишинев
close
Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Экс-лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк был экстрадирован в Кишинев, где его намерены поместить под арест для дальнейшего расследования по нескольким уголовным делам, возбужденным против него. Об этом сообщает ТАСС.

25 сентября Плахотнюк был доставлен на рейсовом самолете из Афин в аэропорт Кишинева в наручниках, откуда его отправили в следственный изолятор.

Олигарх проходит сразу по трем уголовным делам — его обвиняют в создании преступной группировки и в руководстве ею, а также в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Предполагается, что политик вывел из банковской системы страны $1 млрд.
Плахотнюк уехал из Молдавии после проигрыша его партии на парламентских выборах в 2019 году.

22 июля 2025 года стало известно, что он был задержан на территории в Греции. После этого прокуратура Республики Молдавия направила властям страны запрос об экстрадиции олигарха.

Ранее на Плахотнюка возбудили уголовное дело в Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами