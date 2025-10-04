На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Лондоне задержали десятки человек на пропалестинском митинге

Полиция Лондона задержала десятки людей на митинге в поддержку Palestine Action
Isabel Infantes/Reuters

В центре Лондона во время акции в поддержку запрещенной организации Palestine Action британская полиция провела массовые задержания. Об этом сообщает РИА Новости.

Лондонская полиция ранее просила организаторов отменить протест, ссылаясь на нехватку ресурсов после усиления мер безопасности в связи с недавним нападением на синагогу в Манчестере. Однако организаторы акции отказались, заявив, что полиция могла бы просто воздержаться от арестов.

Участники митинга собрались около Трафальгарской площади и выразили свою поддержку Palestine Action, написав соответствующие лозунги на плакатах.

Вскоре после начала мероприятия начались выборочные задержания: группы полицейских задерживали демонстрантов с плакатами, упоминавшими запрещенную группу, и увозили их в полицейских машинах.

Место проведения митинга было оцеплено полицейскими, а вокруг площади курсировали десятки полицейских машин, предназначенных для транспортировки задержанных.

Акция была организована группой Defend Our Juries, проводящей кампанию против запрета Palestine Action. Акции этой группы нацелены на «массовое неповиновение» и, как следствие, массовые задержания мирных демонстрантов, выражающих поддержку Palestine Action. Предыдущие акции также сопровождались сотнями задержаний и привлечением тысяч полицейских, включая сотрудников из других регионов.

Ранее в Британии 110 активистам Palestine Action предъявили обвинения в терроризме.

