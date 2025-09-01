На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии обвинили в терроризме более 100 пропалестинских активистов

В Британии 110 активистам Palestine Action предъявили обвинения в терроризме
Isabel Infantes/Reuters

Более 110 активистов пропалестинской организации Palestine Action обвинили в поддержке террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Лондона.

«Еще 47 человек были уведомлены о предъявленных им обвинениях <...>. Таким образом, общее число людей, обвиненных в преступлении, связанном с демонстрацией поддержки Palestine Action в Лондоне, достигло 114», — говорится в сообщении.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Участие или поддержка этой группы рассматриваются как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.

19 июля в Лондоне на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action задержали 55 человек. По данным ведомства, протесты проходили в субботу на Парламентской площади в центре Лондона.

Ранее стало известно, что Британия намерена признать Палестину в сентябре.

